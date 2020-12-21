Повышение налогов - это наказание среднего класса от властей?

Источник материала: Ежедневник

фото: yurytarasov.ru

В конце минувшей недели Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс. Какие налоги выросли и что это даст экономике?

Радио «Свобода» проанализировало, какие налоги вырастут:

- Налог на прибыль операторов мобильной связи — на 30% (было 18%).

- Подоходный налог резидентов Парка высоких технологий — на 13% (было 9%).

- Единый налог с индивидуальных предпринимателей в Минске разрешили увеличивать в 4 раза, в областях — в 2 раза (ранее местные власти имели право ставки уменьшать).

- Акцизы на сигареты — на 15%

- Плата за ремесленничество и агротуризм — 2 базовые (была 1) — до 54 рублей.

- Аренда и земельный налог с торговых центров — 1,5% (было 0,7%).



Кроме того, вводится плата за пересечение границы на автомобиле. Транспортный налог будут взимать без привязки к техосмотру.

Ставки налогов также индексируют с поправкой на инфляцию.

Также законом предусматривается повышение налогов для физических лиц и ИП. За репетиторство в Минске планируют поднять плату до 40 рублей (сейчас 36 рублей), в областных городах до 35 рублей (сейчас этот сбор, например, в Минском районе — 27 рублей). Единый налог за разработку сайтов планируют поднять до 116 рублей (сейчас 97 рублей).

«В развитых странах налоги выше, но там ситуация предсказуема: законы соблюдаются, инвесторы защищены. У нас законодательство постоянно меняется, сейчас меняется налог. Это создает дополнительные составляющие непредсказуемости, не помогает бизнесу держаться за Беларусь. Власти показывают, что сегодня обещали одно, а завтра передумали », - прокомментировал ситуацию директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Получение дополнительного дохода за счет полвышения налогов может быть краткосрочным эффектом. «В конечном итоге это может иметь противоположный эффект. Если патриоты изменят условия и установят для них общий налоговый режим, это на какое-то время будет давить на сферу. Бизнес может уйти в тень, уехать из страны », - считает эксперт.

Глава Mises Center Ярослав Романчук считает, что повышение налогов выглядит как наказание для противников действующей власти. «В ситуации, когда у бизнеса нехватка оборотов, дыра в бюджете, половина белорусов не имеет сбережений - а здесь повышение налогов выглядит как мера политическая и карательная. Наказать средний класс за революцию. Белорусское правительство делает все, чтобы уничтожить средний класс. Люди уедут, они оставят свои активы, но это не вредит властям, они за это не платят », - считает Романчук.