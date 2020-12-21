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Биржа: доллар и евро резко подорожали

21.12.2020 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На торгах Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно укрепились американская и европейская валюты.

Биржа: доллар и евро резко подорожали

Доллар добавил 0,0252 пункта и завершил сессию на отметке 2,532 белорусского рубля, а евро 0,0223 пункта — 3,0936 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль потерял сегодня 0,0174 пункта — 3,399 белорусского рубля за 100 российских.

 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно укрепились американская и европейская валюты.
 
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