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Биржа: доллар и евро резко подорожали
Источник материала: Навiны
На торгах Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно укрепились американская и европейская валюты.
Доллар добавил 0,0252 пункта и завершил сессию на отметке 2,532 белорусского рубля, а евро 0,0223 пункта — 3,0936 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль потерял сегодня 0,0174 пункта — 3,399 белорусского рубля за 100 российских.
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На торгах Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно укрепились американская и европейская валюты.
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