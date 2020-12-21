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Егор Шарангович покидает минское «Динамо». Его вызвал клуб НХЛ

21.12.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший снайпер минского «Динамо» Егор Шарангович покидает команду. Он отправится в лагерь клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В свете скорого старта сезона в НХЛ «Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал в свой состав нападающего Егора Шаранговича. В ближайшее время хоккеист отправится в Северную Америку.

22-летний форвард вернулся в «Динамо» в июле. Со старта сезона КХЛ Шарангович стал одним из лидеров «зубров»: в 34 матчах набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «+11».

По заброшенным шайбам Егор входит в топ-5 игроков КХЛ.

 
 
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Лучший снайпер минского «Динамо» Егор Шарангович покидает команду. Он отправится в лагерь клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».
 
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