|
Егор Шарангович покидает минское «Динамо». Его вызвал клуб НХЛ
Источник материала: Tut.by
Лучший снайпер минского «Динамо» Егор Шарангович
В свете скорого старта сезона в НХЛ «Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал в свой состав нападающего Егора Шаранговича. В ближайшее время хоккеист отправится в Северную Америку.
22-летний форвард вернулся в «Динамо» в июле. Со старта сезона КХЛ Шарангович стал одним из лидеров «зубров»: в 34 матчах набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «+11».
По заброшенным шайбам Егор входит в топ-5 игроков КХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучший снайпер минского «Динамо» Егор Шарангович покидает команду. Он отправится в лагерь клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)