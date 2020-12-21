Егор Шарангович покидает минское «Динамо». Его вызвал клуб НХЛ

Источник материала: Tut.by

Лучший снайпер минского «Динамо» Егор Шарангович покидает команду. Он отправится в лагерь клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В свете скорого старта сезона в НХЛ «Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал в свой состав нападающего Егора Шаранговича. В ближайшее время хоккеист отправится в Северную Америку.

22-летний форвард вернулся в «Динамо» в июле. Со старта сезона КХЛ Шарангович стал одним из лидеров «зубров»: в 34 матчах набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «+11».

По заброшенным шайбам Егор входит в топ-5 игроков КХЛ.