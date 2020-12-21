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Политолог: Пассивные действия ЕС продлевают режим Лукашенко и не спасают нашу независимость
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На минувшей неделе Европейский союз принял третий пакет санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Беларуси.
В новом черном списке ЕС значатся 29 человек. Среди них — такие известные чиновники как генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, губернатор Гродненщины Владимир Караник. Под санкции попали также двое бизнесменов, которых связывают с Александром Лукашенко: Николай Воробей и Александр Шакутин.
Санкции введены и в отношении 7 компаний. Большая часть из них — организации, работающие в оборонной сфере. Но в черный список также включили крупнейшего частного застройщика Минска «Дану Холдингз».
Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов, запрет резидентам ЕС сотрудничать с указанным бизнесом.
«Видимые санкции – это только вершина айсберга»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Предательством это сложно назвать, но сторонники перемен и противники Лукашенко, конечно, такими мерами не удовлетворены. И список персон, попавших под санкции, должен был быть шире, и число компаний, особенно частных, могло быть больше», – сказал Казакевич.
Политолог обратил внимание на позитивные моменты третьего пакета санкций ЕС.
«Важно даже не то, сколько компаний попали под санкции, а то что санкции принимают характер экономических ограничений для крупных компаний. Это приведет к прямым финансовым последствиям для властей. Второй момент: очень важный знак, что санкции расширяются. Когда сейчас говорят о третьем пакете, то имеется в виду, что может быть и четвертый. Постоянно идут дискуссии, какими могут быть новые санкции со стороны Запада», – отметил Казакевич.
Несмотря на кажущуюся ограниченность масштаба санкций, на самом деле они являются сильным ударом для режима, считает политолог.
«Само по себе введение санкций очень плохо для белорусских властей, это еще больше ухудшает их имидж, а также бизнес-климат в стране. Кроме того, останавливается сотрудничество по программам технической помощи. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк будут прекращать сотрудничество с белорусскими властями – а это потеря сотен миллионов евро в год», – рассказал Казакевич.
Политолог подчеркнул:
«Видимые санкции – это только вершина айсберга, небольшая часть того, какими будут последствия ухудшения отношений официального Минска с Западом. В совокупности финансовые и экономические потери значительны. Возможно, не все будет ощущаться в текущем моменте, в течение месяца, но в среднесрочной перспективе это очень серьезные потери».
Что может быть в четвертом пакете санкций со стороны Евросоюза?
«Например, расширение количества персон и числа компаний, попадающих под санкции.
Все будет зависеть от развития ситуации в Беларуси. Если насилие будет, особенно если произойдут разгоны протестующих, связанные с кровью, нельзя исключать и секторальных санкций – например, запрет на продажу в ЕС нефтепродуктов, калийных удобрений или установление дополнительных пошлин. Наконец, отключение Беларуси или части банковской системы от SWIFT», – полагает Казакевич.
«Будут расти надежды, что только Путин может нормализовать ситуацию»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Очень пассивные и осторожные действия Европы, на мой взгляд, вовсе не помогают спасению независимости Беларуси. Эффект будет совершенно обратным: это продлевает существование режима Лукашенко, способствует деградации белорусской социально-экономической системы. Что ведет к росту зависимости Беларуси от России», – считает Усов.
Он не исключает, что Евросоюз воздерживается от жестких санкций в отношении белорусского режима по другой причине.
«Возможно, европейцы опасаются, что в случае жестких санкций в Беларуси обвалится экономика. Что может вызвать гуманитарный кризис и массовую эмиграцию белорусских граждан в ЕС. После предыдущих миграционных кризисов в Евросоюзе боятся возникновения новой проблемы», – полагает Усов.
Политолог считает, что ЕС не умеет эффективно решать политические и гуманитарные кризисы или не хочет заниматься ими. Усов напомнил, что Беларусь вообще-то является страной-членом «Восточного партнерства».
«Чем дольше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше вероятность возникновения кризиса в регионе. Из-за осторожности и пассивности ЕС репрессии в Беларуси не прекратятся. И в будущем решение белорусской проблемы будет требовать еще больших усилий. Кроме того, из-за такой позиции Европы внутри страны будут расти надежды на то, что только Кремль и Путин могут нормализовать здесь ситуацию», – считает Усов.
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UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают третий пакет санкций ЕС.
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