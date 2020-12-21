Политолог: Пассивные действия ЕС продлевают режим Лукашенко и не спасают нашу независимость

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«Видимые санкции – это только вершина айсберга»







Фото: dw.com

«Предательством это сложно назвать, но сторонники перемен и противники Лукашенко, конечно, такими мерами не удовлетворены. И список персон, попавших под санкции, должен был быть шире, и число компаний, особенно частных, могло быть больше», – сказал Казакевич.

«Важно даже не то, сколько компаний попали под санкции, а то что санкции принимают характер экономических ограничений для крупных компаний. Это приведет к прямым финансовым последствиям для властей. Второй момент: очень важный знак, что санкции расширяются. Когда сейчас говорят о третьем пакете, то имеется в виду, что может быть и четвертый. Постоянно идут дискуссии, какими могут быть новые санкции со стороны Запада», – отметил Казакевич.

«Само по себе введение санкций очень плохо для белорусских властей, это еще больше ухудшает их имидж, а также бизнес-климат в стране. Кроме того, останавливается сотрудничество по программам технической помощи. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк будут прекращать сотрудничество с белорусскими властями – а это потеря сотен миллионов евро в год», – рассказал Казакевич.

«Видимые санкции – это только вершина айсберга, небольшая часть того, какими будут последствия ухудшения отношений официального Минска с Западом. В совокупности финансовые и экономические потери значительны. Возможно, не все будет ощущаться в текущем моменте, в течение месяца, но в среднесрочной перспективе это очень серьезные потери».

«Например, расширение количества персон и числа компаний, попадающих под санкции.

Все будет зависеть от развития ситуации в Беларуси. Если насилие будет, особенно если произойдут разгоны протестующих, связанные с кровью, нельзя исключать и секторальных санкций – например, запрет на продажу в ЕС нефтепродуктов, калийных удобрений или установление дополнительных пошлин. Наконец, отключение Беларуси или части банковской системы от SWIFT», – полагает Казакевич.

«Будут расти надежды, что только Путин может нормализовать ситуацию»







Фото: belsat.eu

«Очень пассивные и осторожные действия Европы, на мой взгляд, вовсе не помогают спасению независимости Беларуси. Эффект будет совершенно обратным: это продлевает существование режима Лукашенко, способствует деградации белорусской социально-экономической системы. Что ведет к росту зависимости Беларуси от России», – считает Усов.

«Возможно, европейцы опасаются, что в случае жестких санкций в Беларуси обвалится экономика. Что может вызвать гуманитарный кризис и массовую эмиграцию белорусских граждан в ЕС. После предыдущих миграционных кризисов в Евросоюзе боятся возникновения новой проблемы», – полагает Усов.

«Чем дольше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше вероятность возникновения кризиса в регионе. Из-за осторожности и пассивности ЕС репрессии в Беларуси не прекратятся. И в будущем решение белорусской проблемы будет требовать еще больших усилий. Кроме того, из-за такой позиции Европы внутри страны будут расти надежды на то, что только Кремль и Путин могут нормализовать здесь ситуацию», – считает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Пассивные действия ЕС продлевают режим Лукашенко и не спасают нашу независимость UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают третий пакет санкций ЕС.