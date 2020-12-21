Чемпион ОИ-1992: На открытии Игр я нес флаг Беларуси, бело-красно-белый. Горжусь этим

«У меня одинаковое отношение как к красно-зеленому, так и к бело-красно-белому флагам. Я родился и рос под красно-зеленым флагом, играл за сборную Беларуси под двумя флагами. Потом мне выпала в жизни большая честь – нести бело-красно-белый флаг на Олимпиаде в Барселоне.





Тогда мы выступали в совместной команде СНГ. На открытии Игр Саша Карелин нес общий флаг, также были флаги стран-участниц СНГ, и я нес флаг Беларуси, бело-красно-белый. Горжусь этим и не считаю, что это делает меня фашистом, хоть сейчас и всякое говорят про этот флаг.





Для меня важнее не символика, а страна. Раньше, когда мы занимались спортом, у нас было два комплекта формы – один красный, второй белый. Но при этом мы представляли один клуб – СКА- Минск . То же самое и с флагами, все это – просто атрибутика», – сказал Якимович.







