Вынужденная мера: жена политзаключенного Лосика Дарья прекратила голодовку

В комментарии БелаПАН Дарья пояснила, что прекратила голодовку в результате давления на семью. "После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильное давление. Сейчас я не могу об этом говорить, возможно, потом", — добавила она.





Девушка говорит, что чувствует себя нормально. О состоянии мужа, который голодает уже шестой день, она планирует узнать в ближайшее время.





Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня, он признан политзаключенным. 15 декабря стало известно, что ему предъявили новое обвинение — в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее политзаключенному предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Лосик вины не признал и в ответ на новое обвинение объявил голодовку. В тот же день голодовку поддержала его жена.