ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вынужденная мера: жена политзаключенного Лосика Дарья прекратила голодовку

21.12.2020 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика, 21 декабря прекратила голодовку. Ее муж продолжает голодать за решеткой.

В комментарии БелаПАН Дарья пояснила, что прекратила голодовку в результате давления на семью. "После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильное давление. Сейчас я не могу об этом говорить, возможно, потом", — добавила она.

Девушка говорит, что чувствует себя нормально. О состоянии мужа, который голодает уже шестой день, она планирует узнать в ближайшее время.

Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня, он признан политзаключенным. 15 декабря стало известно, что ему предъявили новое обвинение — в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее политзаключенному предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 

Лосик вины не признал и в ответ на новое обвинение объявил голодовку. В тот же день голодовку поддержала его жена.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика, 21 декабря прекратила голодовку. Ее муж продолжает голодать за решеткой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийский чемпион: Горжусь, что нес бело-красно-белый флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика