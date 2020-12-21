В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами

Источник материала: Onliner

Разговоры о том, что в Каменной Горке появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, ходили давно. Из ориентиров назывался уже работающий и полюбившийся минчанам «Мандарин». Заказчиком выступило ГП «Аква-Минск» — оператор аквапарка «Лебяжий», ФОК «Серебрянка», группы гостиниц «Аква-Минск» и одноименного теннисного центра. Кажется, дело наконец сдвинулось с мертвой точки: на пересечении улиц Неманский и Казимировской уже началась стройка.

Рендеры будущего объекта мы публиковали еще в прошлом году. Вот как он будет выглядеть:





А вот как он выглядит сейчас: территорию стройки загораживают и начинают выкапывать котлован.













По задумке здание будет иметь площадь 11 300 кв. м. Важным отличием нового комплекса от «Мандарина» станет ледовый каток с трибуной на 120 зрителей. В комплексе будет все необходимое для комфортной подготовки к катанию: четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания. На первом этаже разместят холл с кассами для покупки билетов и пункт выдачи, хранения и сушки прокатных коньков, каток, а также водно-термальную зону с гидромассажными ваннами, плавательным бассейном на шесть дорожек длиной 25 м и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем.

















На втором этаже будет еще два небольших бассейна: для обучения плаванию и для детей от года до 4 лет. Отдельно будут находиться бани и сауны, а также массажная комната. На втором этаже также разместятся фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

По плану новый многофункциональный комплекс откроется в июле-августе 2022 года.