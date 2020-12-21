ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами

21.12.2020 14:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Разговоры о том, что в Каменной Горке появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, ходили давно. Из ориентиров назывался уже работающий и полюбившийся минчанам «Мандарин». Заказчиком выступило ГП «Аква-Минск» — оператор аквапарка «Лебяжий», ФОК «Серебрянка», группы гостиниц «Аква-Минск» и одноименного теннисного центра. Кажется, дело наконец сдвинулось с мертвой точки: на пересечении улиц Неманский и Казимировской уже началась стройка.

Рендеры будущего объекта мы публиковали еще в прошлом году. Вот как он будет выглядеть:

В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами

А вот как он выглядит сейчас: территорию стройки загораживают и начинают выкапывать котлован.

В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами

По задумке здание будет иметь площадь 11 300 кв. м. Важным отличием нового комплекса от «Мандарина» станет ледовый каток с трибуной на 120 зрителей. В комплексе будет все необходимое для комфортной подготовки к катанию: четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания. На первом этаже разместят холл с кассами для покупки билетов и пункт выдачи, хранения и сушки прокатных коньков, каток, а также водно-термальную зону с гидромассажными ваннами, плавательным бассейном на шесть дорожек длиной 25 м и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем.

В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами

На втором этаже будет еще два небольших бассейна: для обучения плаванию и для детей от года до 4 лет. Отдельно будут находиться бани и сауны, а также массажная комната. На втором этаже также разместятся фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

По плану новый многофункциональный комплекс откроется в июле-августе 2022 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговоры о том, что в Каменной Горке появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, ходили давно. Из ориентиров назывался уже работающий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Пассивные действия ЕС продлевают режим Лукашенко и не спасают нашу независимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика