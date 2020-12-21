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Марш мудрости. Группа пенсионеров на Независимости, желтые автобусы силовиков – поблизости
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в понедельник в центре Минска, где традиционно в этот день недели проходят акции протеста пенсионеров.
Около 14.00 на площади Независимости собралась небольшая группа пенсионеров, но пока никуда не выдвинулась, сообщает
Тем временем рядом с главным проспектов страны на отрезке до Октябрьской площади уже были замечены желтые автобусы силовиков с завешенными окнами. Как отмечает
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Что происходит в понедельник в центре Минска, где традиционно в этот день недели проходят акции протеста пенсионеров.
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