Марш мудрости. Группа пенсионеров на Независимости, желтые автобусы силовиков – поблизости

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Что происходит в понедельник в центре Минска, где традиционно в этот день недели проходят акции протеста пенсионеров.

Около 14.00 на площади Независимости собралась небольшая группа пенсионеров, но пока никуда не выдвинулась, сообщает Онлайнер .





Тем временем рядом с главным проспектов страны на отрезке до Октябрьской площади уже были замечены желтые автобусы силовиков с завешенными окнами. Как отмечает Еврорадио , сама елка у Дворца республики фактически оцеплена, а рядом с ней, в целом, малолюдно.