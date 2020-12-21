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Марш мудрости. Группа пенсионеров на Независимости, желтые автобусы силовиков – поблизости

21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит в понедельник в центре Минска, где традиционно в этот день недели проходят акции протеста пенсионеров.

Около 14.00 на площади Независимости собралась небольшая группа пенсионеров, но пока никуда не выдвинулась, сообщает Онлайнер.

Марш мудрости. Группа пенсионеров на Независимости, желтые автобусы силовиков – поблизости

Тем временем рядом с главным проспектов страны на отрезке до Октябрьской площади уже были замечены желтые автобусы силовиков с завешенными окнами. Как отмечает Еврорадио, сама елка у Дворца республики фактически оцеплена, а рядом с ней, в целом, малолюдно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Что происходит в понедельник в центре Минска, где традиционно в этот день недели проходят акции протеста пенсионеров.
 
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