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Журналист «Прессбола» рассказал, как сражался за новость про Ольгу Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Журналист «Прессбола» рассказал, как сражался за новость про Ольгу Хижинкову
На сайте спортивного издания развернулась самая настоящая борьба.
Журналист «Прессбола» Сергей Южик рассказал, как он боролся за неоднократно удаляемую с сайта газеты новость про освобождение бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» и мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой, пишет
Напомним, что эта заметка несколько раз исчезала с сайта, а поздно вечером Южик включил ее с текстом: «И тот, кто опять снимет или сотрет эту новость, — человек без совести». При этом в заголовке он назвал ее Героем Беларуси.
Вскоре новость опять была удалена, а ночью вернулась на сайт с новым текстом.
Сергей Южик также рассказал о последних изменениях в газете, которую в начале декабря покинул главный редактор Дмитрий Герчиков, проработавший на этой должности менее полугода. Его заменил корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин.
— Директор «Прессбола» Юрий Орлов объявил журналистам, что если мы хотим сохранить газету, то общественно-политической тематики касаться не стоит. Как он сказал, после девятого августа времена изменились, свободно писать уже не получится. Понятно, что это не инициатива Орлова — он это говорит под давлением.
При этом было озвучено, что до Нового года мы сможем работать в прежнем формате. Но я вижу, что цензура началась уже сейчас. Например, несколько дней назад с сайта убрали новость с цитатой нашего журналиста — Сергея Щурко.
— Как вы решили бороться за новость про Хижинкову?
— Изначально ее включил дежурный на ленте новостей. На наш взгляд, Ольга — не чужой для спорта человек. Она была пресс-секретарем брестского «Динамо», помогала попавшим в беду спортсменам, в том числе известному паралимпийцу Александру Трипутю, участвует в марафонах. Убежден, что «Прессбол» не мог пройти мимо новости об освобождении Ольги Хижинковой.
Но днем эта заметка с сайта исчезла. Затем ее снова вернули и опять сняли, а Юрий Орлов написал, что запрещает ее публиковать. Меня это возмутило, потому решил вести за эту новость борьбу.
— Наверняка к вам будут применены какие-то санкции.
— Пока мне никто не звонил, но я и не боюсь последствий. Куда больше меня расстраивает, что это сказывается на сайте «Прессбола».
— Неделю назад газету покинули Сергей Мордасевич и Владимир Пирог. Допускаете, что этим исход журналистов из «Прессбола» не закончится?
— Естественно. Некоторые журналисты, в том числе и я, взяли паузу до наступления нового года, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, а уже после будем принимать решения. Впрочем, некоторым авторам негласно уже запретили публиковаться.
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На сайте спортивного издания развернулась самая настоящая борьба.
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