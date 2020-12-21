Источник материала: Хартия'97

В январе белорусов начнут прививать российской вакциной «Спутник V» 3 21.12.2020, 14:08

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Фото: onliner.by

Вакцина вызывает сомнения и критику в медицинском сообществе.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в нашей стране «прививочная кампания начнется в январе».

Как сообщает ведомство, на первом этапе вакцинации будут подлежать медработники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.

– Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины, – сказал Пиневич. – Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы.

Как отмечают российские СМИ, Беларусь первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине. На ее территории будет открыто производство препарата.

Отметим, что российская вакцина вызвала ряд критики со стороны медицинского сообщества.

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