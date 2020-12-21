ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В январе белорусов начнут прививать российской вакциной «Спутник V»

21.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В январе белорусов начнут прививать российской вакциной «Спутник V»

3
  • 21.12.2020, 14:08
  • 1,171
В январе белорусов начнут прививать российской вакциной «Спутник V»
Фото: onliner.by

Вакцина вызывает сомнения и критику в медицинском сообществе.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в нашей стране «прививочная кампания начнется в январе».

Как сообщает ведомство, на первом этапе вакцинации будут подлежать медработники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.

– Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины, – сказал Пиневич. – Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы.

Как отмечают российские СМИ, Беларусь первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине. На ее территории будет открыто производство препарата.

Отметим, что российская вакцина вызвала ряд критики со стороны медицинского сообщества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцина вызывает сомнения и критику в медицинском сообществе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика