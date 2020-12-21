ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки

21.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки

4
  • 21.12.2020, 14:06
  • 1,790
Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки

На российском горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики.

Не прошлой и недели с момента введения в России фиксированных розничных цен на сахар и масло, как на горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики - продовольственные талоны, пишет finanz.ru.

В Общественной палате РФ предлагают ввести продуктовые карточки для малоимущего населения в связи с ростом цен на базовые продукты.

Как сообщает РИА Новости, с таким предложением к правительству обратилась глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Розничные сети и кабмин договорились заморозить цены на сахар (46 рублей за кг) и масло (110 рублей за литр) только на три месяца. Это «незначительное время», а «дальше их снова будет диктовать рынок», констатировала Оглоблина, добавив, что «недопустимо» повышать цены на базовые продукты в период падения уровня заработных плат и роста безработицы.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 4,8% за первое полугодие-2020 и находятся примерно на 11% ниже отметок 2013 года. Уровень безработицы подскакивал в 1,5 раза - с 4,8% до 6,8% и к докризисным показателям не вернулся: 6,3% на октябрь.

«Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению», - сообщила Оглоблина, подчеркнув, что нуждающимся гражданам необходима такая поддержка.

Согласно Росстату, цены на сахар с начала года выросли более чем на 70%, подсолнечное масло подорожало на 23,9%, мука - на 12,9%, макароны - на 10,5%, хлеб - на 6,9%.

К началу декабря продукты питания в стране стали дороже на 5,8%, поставив рекорд за 4 года, а общая инфляция достигла 4,5%.

Если же оценивать рост цен не по виртуальной потребительской корзине Росстата, а по товарам, которые реально покупают люди, то инфляция в 3,5 раза превышает официальную и достигала 14% на начало ноября, подсчитал «Ромир».

В декабре рост цен ускорился, несмотря на объявленные властями меры. За неделю с 8 по 14 декабря яйца подорожали на 4% (+9,1% год к году), маргарин - на 0,6% (7,3% год к году), хлеб на 0,4% (+7,8%), рыба - на 0,5% (+5,4% год к году).

Цены на картофель выросли на 2,5% за неделю ускорив годовой рост до 28,3%; морковь стала дороже на 1,3% за неделю и 25,5% год к году, яблоки на 1% и 17,8% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На российском горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Каменной Горке начали строить ФОК с катком и бассейнами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика