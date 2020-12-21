Источник материала: Хартия'97

Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки 4 21.12.2020, 14:06

1,790

На российском горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики.

Не прошлой и недели с момента введения в России фиксированных розничных цен на сахар и масло, как на горизонте замаячил еще один атрибут советской экономики - продовольственные талоны, пишет finanz.ru .

В Общественной палате РФ предлагают ввести продуктовые карточки для малоимущего населения в связи с ростом цен на базовые продукты.

Как сообщает РИА Новости, с таким предложением к правительству обратилась глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Розничные сети и кабмин договорились заморозить цены на сахар (46 рублей за кг) и масло (110 рублей за литр) только на три месяца. Это «незначительное время», а «дальше их снова будет диктовать рынок», констатировала Оглоблина, добавив, что «недопустимо» повышать цены на базовые продукты в период падения уровня заработных плат и роста безработицы.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 4,8% за первое полугодие-2020 и находятся примерно на 11% ниже отметок 2013 года. Уровень безработицы подскакивал в 1,5 раза - с 4,8% до 6,8% и к докризисным показателям не вернулся: 6,3% на октябрь.

«Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению», - сообщила Оглоблина, подчеркнув, что нуждающимся гражданам необходима такая поддержка.

Согласно Росстату, цены на сахар с начала года выросли более чем на 70%, подсолнечное масло подорожало на 23,9%, мука - на 12,9%, макароны - на 10,5%, хлеб - на 6,9%.

К началу декабря продукты питания в стране стали дороже на 5,8%, поставив рекорд за 4 года, а общая инфляция достигла 4,5%.

Если же оценивать рост цен не по виртуальной потребительской корзине Росстата, а по товарам, которые реально покупают люди, то инфляция в 3,5 раза превышает официальную и достигала 14% на начало ноября, подсчитал «Ромир».

В декабре рост цен ускорился, несмотря на объявленные властями меры. За неделю с 8 по 14 декабря яйца подорожали на 4% (+9,1% год к году), маргарин - на 0,6% (7,3% год к году), хлеб на 0,4% (+7,8%), рыба - на 0,5% (+5,4% год к году).

Цены на картофель выросли на 2,5% за неделю ускорив годовой рост до 28,3%; морковь стала дороже на 1,3% за неделю и 25,5% год к году, яблоки на 1% и 17,8% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .