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«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе»

21.12.2020 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе»

  • 21.12.2020, 13:53
  • 1,013
«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе»

Как в разных районах Жодино на выходных прошли прогулки и марш.

На выходных, 19 и 20 декабря, в Жодино горожане провели марш и дворовые встречи, лекции по истории Беларуси, литературные и музыкальные вечера, пишет ex-press.by.

«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе с друзьями и с собакой, выражаем свое мнение, получаем эмоции от общения друг с другом и новые знания», — рассказали они. О некоторых событиях жодинцы оставили фотографии на память.

Гуляя в городских парках и на улицах, горожане фотографировали самое интересное.






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Как в разных районах Жодино на выходных прошли прогулки и марш.
 
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