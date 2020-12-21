Источник материала: Хартия'97

Валерий Карбалевич: Общество почувствовало вкус свободы 1 21.12.2020, 13:48

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Валерий Карбалевич

Верхи не могут управлять по-новому, низы не могут жить по-старому.

Политолог Валерий Карбалевич дал «Радыё Свабода» свой прогноз развития событий в Беларуси:

- Белорусская революция не завершилась. Поэтому трудно давать прогноз, находясь в середине процесса. Сегодня очевидно, что история Беларуси сильно ускорила ход. Но можно констатировать, что Беларусь уже не будет той, которой была до сих пор. Причем меняется не только общество, но и режим. И их эволюция происходит в противоположные стороны.

Дело в том, что прежними методами Лукашенко власть не удержать. Складывается ситуация, которую классик революции описал в виде формулы: верхи не могут управлять по-новому, низы не могут жить по-старому.

Это означает, что авторитарный режим в Беларуси, чтобы выжить, вынужден стать жестче и недемократичнее, чем раньше. Из истории мы знаем, что контрреволюция с неизбежностью переходит в реакцию.

В результате в ближайшие месяцы мы получим более жесткий авторитарный режим и политизированное, революционизированное общество, пришедшее в движение, почувствовало вкус свободы. Это означает, что крышка кипящего котла закрывается еще плотнее.

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