Источник материала: Хартия'97

Ученые спрогнозировали появление на Земле нового суперконтинента 21.12.2020, 13:37

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Это изменит климат.

Ученые на ежегодном Американском геофизическом союзе предположили, что через сотни миллионов лет на Земле может образоваться новый суперконтинент. Об этом пишет тематическое издание Live Science (перевод - apostrophe.ua ).

Суперконтиненты представляют из себя гигантские массивы суши, а место их образования может существенно повлиять на климат на всей Земле.

Ученые решили смоделировать этот вид Земли из "далекого будущего" с образованием суперконтинента и представили свои результаты в рамках ежегодного геофизического союза.

При первом сценарии специалисты пришли к выводу, что через 200 млн лет все континенты перейдут в северное полушарие, а Антарктида останется совсем одна в южном. При втором сценарии - через 250 миллионов лет суперконтинент образуется вокруг экватора и начнет простираться на северное и южное полушария.





Также геофизики утверждают, что если континенты сойдутся на севере, а местность будет гористой, то глобальные температуры будут значительно ниже, чем при других расчетах. Не исключено, что это может спровоцировать появление ледникового периода на Земле, который продлится около 100 млн лет.

Стоит отметить, что на Земле уже существовали ранее суперконтиненты, среди которых можно отметить Пангею, Лаврентию, Гондвану и другие.

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