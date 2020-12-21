Источник материала: Хартия'97

Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну и попросил его покинуть храм 9 21.12.2020, 13:27

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Никол Пашинян

Премьер-министр вынужден был прервать визит в город Сисиан.

В городе Сисиан Сюникской области Армении служитель одной из церквей не стал пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну.

Трансляцию вел онлайн-ресурс para.tv, сообщает РИА «Новости» .

На кадрах видно, как Пашинян поставил свечу и, подойдя к священнику, протянул ему руку в знак приветствия. Однако тот отказался от рукопожатия и жестом попросил его покинуть храм.

Сегодня около другого города Сюникской области — Горис — проходит митинг противников Пашиняна.

Позже стало известно, что Пашинян прервал свой визит в Сюник и возвращается в Ереван.

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