«Милиция с собакой приезжала…» Как в Могилеве борются с БЧБ-символикой

52-летний житель Могилева Вячеслав на нескольких уличных конструкциях в Дачном поселке на окраине областного центра нарисовал бело-красно-белые флажки.

Мужчина объясняет, что так он отреагировал на оскорбительные высказывания о национальных белорусских символах. Милиция же обвинила Вячеслава в вандализме.





Милиция обнаружила «оппозиционные символы» и «деструктивные надписи»

В публикации на сайте МВД об этом случае говорится , что наряд Департамента охраны 14 декабря изобличил с помощью служебной собаки «пьяную компанию», которая по дороге домой оставляла в качестве развлечения следы в виде БЧБ-символики». В тексте ее называют «оппозиционной символикой», а в видеоролике сотрудник ведомства говорит о «деструктивной надписи». Он также называет адрес, куда наряд привела служебная собака.

Отмечается, что частный дом был заблокирован милицией, а подозреваемые вышли на контакт со следственно-оперативной группой только через три часа. В отношении 52-летнего хозяина возбуждено уголовное дело по статье 341 УК «Вандализм».

«Раскрасил в ответ на оскорбительные высказывания о национальной символике»

Вячеслав объясняет, что идея раскрасить местные улицы в белый и красный цвета пришла спонтанно под влиянием эмоций в ответ на оскорбительные высказывания о национальной символике. Своими действиями он выражал гражданскую позицию и об этом же говорил следователям.

«Бело-красно-белый флаг не запрещен, — говорит Вячеслав. — Он был государственным, и Лукашенко под ним принимал присягу, вступая в должность президента в 1994 году. Поэтому этот флаг я не считаю деструктивной надписью, как сказано в сообщении милиции обо мне».

После «разоблачения» отказали в трудоустройстве

Вячеслав согласился с обвинением в вандализме и готов покрыть ущерб. Он надеется избежать сурового наказания.





За «осквернение зданий или иных построек циничными надписями, изображениями при отсутствии признаков более тяжкого преступления» его могут наказать общественными работами, штрафом или арестом до трех месяцев.

Вячеслав говорит, что в РОВД его хотели задержать на трое суток как подозреваемого в совершении преступления, но после приступа сахарного диабета «милиция пошла ему навстречу, оставив на свободе».

Вскоре после «изобличения» ему отказали в устройстве на работу в учебном заведении. По словам Вячеслава, руководство получило приказ не брать такого работника.

Он считает, что милиции не следовало открыто называть адрес его дома. Теперь семья опасается провокаций со стороны «противников бело-красной-белой символики».

Большинство отмеченных белым и красным цветом конструкций на нескольких улицах Дачного поселка до сих пор остаются незакрашенными.