Вот сколько стоит первый в мире смартфон с невидимой фронтальной камерой

Источник материала: Tut.by

В глобальную продажу вышел смартфон ZTE AXON 20 — первый в мире коммерческий аппарат с прозрачной фронтальной камерой, спрятанной под экраном. Об этом сообщает FoneArena .





Главная особенность всего устройства — отсутствие видимой фронтальной камеры на передней стороне. Другими словами, в экране (6,92 дюйма, OLED, 90 Гц) нет вырезов под селфи-модуль, системы с выезжающим датчиком также не предусмотрено. В компании встроили фронтальную камеру прямо под экран (по аналогии с тем, как это делается в некоторых устройствах со сканерами отпечатков пальцев).

Благодаря этому создается ощущение более «безграничного» дисплея. В компании утверждают, что в обычной жизни камеру под панелью практически не видно невооруженным взглядом. Сам по себе селфи-модуль — на 32 Мп. А еще на задней стороне гаджета есть датчики основной камеры с разрешением в 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.





Процессором выступает Sbapdragon 765G, оперативной и постоянной памяти — не менее 8/128 ГБ. Батарейка объемная, на 4220 мАч, есть 30-ваттная проводная зарядка.

Цена устройства в Европе — 449 евро.

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