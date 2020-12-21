Олимпийский чемпион по гандболу: «Горжусь тем, что нес бело-красно-белый флаг. Не считаю его фашистским»

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион-1992 по гандболу Михаил Якимович высказал «Трибуне» свое мнение о бело-красно-белом флаге.



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— У меня одинаковое отношение как к красно-зеленому, так и к бело-красно-белому флагам. Я родился и рос под красно-зеленым флагом, играл за сборную Беларуси под двумя флагами. Потом мне выпала в жизни большая честь — нести бело-красно-белый флаг на Олимпиаде в Барселоне. Тогда мы выступали в совместной команде СНГ. На открытии Игр Саша Карелин нес общий флаг, также были флаги стран-участниц СНГ, и я нес флаг Беларуси, бело-красно-белый. Горжусь этим и не считаю, что это делает меня фашистом, хоть сейчас и всякое говорят про этот флаг.

Для меня важнее не символика, а страна. Раньше, когда мы занимались спортом, у нас было два комплекта формы — один красный, второй белый. Но при этом мы представляли один клуб — СКА-Минск. То же самое и с флагами, все это — просто атрибутика.