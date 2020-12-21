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Компактный кроссовер Mazda CX-30: объявлены цены в Беларуси

21.12.2020 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До Беларуси добралась новая модель Mazda — это представленный весной прошлого года «паркетник» CX-30, российская сборка которого организована на мощностях СП Mazda Sollers во Владивостоке.


Кроссовер оснащается двухлитровым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 л. с., который работает в комбинации с 6-ступенчатыми коробками (механической или автоматической), передним или полным приводом.


Комплектаций на выбор будет три — Drive, Active и Supreme. Ожидается, что самой востребованной у покупателей станет исполнение Active, оснащение которой включает проекционный дисплей, светодиодные фары, полный спектр оборудования для обеспечения активной и пассивной безопасности, климат-контроль, мультимедиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал. Стоимость CX-30 Active с передним приводом и «автоматом» составляет 68 170 рублей, доплата за полный привод — 3550 рублей.


Начальная комплектация Drive оснащается передним приводом и «механикой». У нее есть семь подушек безопасности, электронные системы активной и пассивной безопасности, включая систему G-Vectoring Control Plus, кондиционер, датчики дождя и света и аудиосистема с восьмью динамиками. Стартовая цена — 57 650 рублей. Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme, оснащение которой дополнено камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и 18-дюймовыми колесами, начинается от 74 910 рублей.


Прием заказов на CX-30 уже начался, а в открытой продаже новинка появится в январе 2021 года.

 
 
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До Беларуси добралась новая модель Mazda - это представленный весной прошлого года «паркетник» CX-30, российская сборка которого организована на мощностях СП Mazda Sollers...
 
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