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Лукашенко — о главах католической и православной церкви: «Повели себя по-антигосударственному»
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель назначил нового уполномоченного по делам религий и национальностей, дав ему ряд ЦУ.
— Вы видите, что происходит в стране, — сказал Александр Лукашенко, публикует его спич «Пул первого». — Будем откровенны, отдельные руководители повели себя, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство, я не беру людей, они отношения к этому не имеют. Именно несколько там человек, которые зарекомендовали себя не очень, будем считать, что ошиблись.
Он объяснил, в чем состоит их ошибка, и признал некоторую недоработку со стороны властей.
— Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш метод. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы — государство — не доработали. Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю. Но мы должны защищать свое государство.
Все верующие живут в белорусском государстве, и все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Скажу больше, всякие общественные организации, в том числе, и религиозные, они действуют на территории нашего государства.
Говоря о руководителях конфессий, очевидно, Лукашенко имел ввиду главу католической церкви
Оба священнослужителя в августе критически высказались о насилии над протестующими. Обоих в Беларуси больше нет.
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Белорусский правитель назначил нового уполномоченного по делам религий и национальностей, дав ему ряд ЦУ.
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