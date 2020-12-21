Лукашенко — о главах католической и православной церкви: «Повели себя по-антигосударственному»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель назначил нового уполномоченного по делам религий и национальностей, дав ему ряд ЦУ.





— Вы видите, что происходит в стране, — сказал Александр Лукашенко, публикует его спич «Пул первого». — Будем откровенны, отдельные руководители повели себя, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство, я не беру людей, они отношения к этому не имеют. Именно несколько там человек, которые зарекомендовали себя не очень, будем считать, что ошиблись.

Он объяснил, в чем состоит их ошибка, и признал некоторую недоработку со стороны властей.

— Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш метод. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы — государство — не доработали. Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю. Но мы должны защищать свое государство.

Все верующие живут в белорусском государстве, и все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Скажу больше, всякие общественные организации, в том числе, и религиозные, они действуют на территории нашего государства.

Говоря о руководителях конфессий, очевидно, Лукашенко имел ввиду главу католической церкви архиепископа Тадеуша Кондрусевича и бывшего митрополита БПЦ Павла .

Оба священнослужителя в августе критически высказались о насилии над протестующими. Обоих в Беларуси больше нет.