ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До 580 рублей в год: во сколько власти оценили наше право крутить баранку по дорогам страны

21.12.2020 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 2021 года в Беларуси планируют ввести новый транспортный налог, который может заменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению.

Лукашенко внес на рассмотрение проект закона об изменении налогового кодекса, его приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики. 

Документ появился на сайте Министерства финансов. В приложении 27 к этому проекту опубликованы и возможные ставки налога для автомобилистов. Теперь владельцам автомобилей, возможно, придется платить до 580 рублей в год за право выезда на дороги страны.

Размер ставки зависит от разрешенной полной массы автомобиля.

Так, за машину массой не более 1,5 тонны физическому лицу придется заплатить 61 рубль; далее ставка повышается за каждые 250 кг максимальной массы. Больше всего придется заплатить за легковушку массой более 3 тонн (сюда подпадают некоторые внедорожники): 223 рубля.

За прицеп надо будет заплатить от 41 до 223 рублей, причем в этом разделе лишь две ставки: прицепы массой до 750 кг и массой свыше 750 кг.

Плата за грузовой автомобиль составит от 162 до 508 рублей, за седельный тягач — 406 рублей, за автобус — от 244 до 447 рублей, за мотоцикл — 41 рубль.

Для организаций ставки налога повышенные: для них минимальная сумма налога составит 70 рублей в год (мотоцикл), а максимальная — 580 рублей в год (грузовой автомобиль массой более 12 тонн).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2021 года в Беларуси планируют ввести новый транспортный налог, который может заменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийский чемпион по гандболу: «Горжусь тем, что нес бело-красно-белый флаг. Не считаю его фашистским»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика