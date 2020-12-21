Oops! Торги на бирже завершились обвалом белорусского рубля

Валютная корзина подорожала на 0,20% впервые после восьми последовательных снижений. Сегодня стоимость корзины валют покинула минимум почти за четыре недели.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0252 BYN до 2,5320 BYN/USD и покинул минимум за четыре(!) месяца.





За сегодня доллару почти полностью удалось отыграть потери прошлой недели. В сравнении с началом декабря доллар всё же существенно подешевел — его курс упал на 0,0553 BYN.





Курс евро вырос сразу на 0,0223 BYN до 3,0936 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за две недели.





С начала месяца евро подешевел всего на 0,0051 BYN.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0174 BYN до 3,3990 BYN/100 RUB до минимума почти за месяц.





За последние пять торговых сессий сотня российских рублей стала легче на 0,0682 BYN.





Итоги недели 14-18 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил минувшую неделю укреплением сразу ко всем валютам:





курс доллара −0,0266 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0037 BYN (−0,12%);

курс российского рубля −0,0475 BYN (−1,37%);

валютная корзина −1,01%.





Центробанк России

Банк России существенно девальвировал российский рубль к доллару и евро. Так, официальный курс доллара подскочил на 1,36 рубля до 74,6721 российских рублей и приблизился к максимуму за три недели.





Официальный курс евро вырос на 1,18 рубля до 91,0029 российских рублей.





Итоги минувшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль во вторник 15 декабря отбросил евро на минимум за три месяца, а доллар на минимум за 4,5 месяца, но по итогам недели российская валюта всё же девальвировалась и к доллару, и к евро:





курс доллара +0,1960 RUB (+0,27%);

курс евро +1,0518 RUB (+1,18%).