ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД показало видео задержания и первого допроса педофила из Витебска

21.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативники вышли на мужчину после того, как узнали о его переписке в соцсетях с подростком – общение было явно с сексуальным подтекстом. Выяснилось, что 35-летний житель областного центра знакомился и контактировал со своими жертвами через различные аккаунты, передает УВД Витебского облисполкома.

© CC0 / Pexels
Дело педофила из Гродно: следователи нашли уже 5 потерпевших детей

Потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних детей в 14- и 15-летнем возрасте.

Показаны и кадры задержания подозреваемого – все произошло в городском парке, а вели его оперативники от самого подъезда.

В ходе первого допроса задержанный сознался, что за аналогичные правонарушения он уже привлекался к ответственности в России, там он отбывал срок.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Витебска был задержан по подозрению в совершении насильственных и развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Смотрите на видео, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пэнсіянэры выйшлі на чарговую акцыю пратэсту ў Менску, нягледзячы на масавыя затрыманьні на мінулым маршы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика