МВД показало видео задержания и первого допроса педофила из Витебска

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативники вышли на мужчину после того, как узнали о его переписке в соцсетях с подростком – общение было явно с сексуальным подтекстом. Выяснилось, что 35-летний житель областного центра знакомился и контактировал со своими жертвами через различные аккаунты, передает УВД Витебского облисполкома.

Потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних детей в 14- и 15-летнем возрасте.

Показаны и кадры задержания подозреваемого – все произошло в городском парке, а вели его оперативники от самого подъезда.

В ходе первого допроса задержанный сознался, что за аналогичные правонарушения он уже привлекался к ответственности в России, там он отбывал срок.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела.

Читайте также: