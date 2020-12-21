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МВД показало видео задержания и первого допроса педофила из Витебска
21.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Оперативники вышли на мужчину после того, как узнали о его переписке в соцсетях с подростком – общение было явно с сексуальным подтекстом. Выяснилось, что 35-летний житель областного центра знакомился и контактировал со своими жертвами через различные аккаунты, передает УВД Витебского облисполкома.
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Дело педофила из Гродно: следователи нашли уже 5 потерпевших детей
Потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних детей в 14- и 15-летнем возрасте.
Показаны и кадры задержания подозреваемого – все произошло в городском парке, а вели его оперативники от самого подъезда.
В ходе первого допроса задержанный сознался, что за аналогичные правонарушения он уже привлекался к ответственности в России, там он отбывал срок.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовные дела.
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Житель Витебска был задержан по подозрению в совершении насильственных и развратных действий по отношению к несовершеннолетним. Смотрите на видео, как...
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