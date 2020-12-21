Лукашенко о конфессиях: несколько там человек зарекомендовали себя не очень

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сохранении межрелигиозного и межконфессионального мира в стране, но считает необходимым пресекать попытки, направленные против государства.

Об этом он заявил в понедельник при назначении нового уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете министров Беларуси. Им стал Александр Румак, ранее занимавший должность заместителя министра труда и соцзащиты.

"(…) жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде", – цитирует главу государства БелТА .

При этом он подчеркнул, что государство не имеет практики вмешиваться в дела религиозных конфессий.

"Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Наши верующие живут в белорусском государстве. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве", – подчеркнул президент.

Обращаясь к Румаку, Лукашенко сказал: "Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют".

"(…) несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали", – сказал президент.

Он особо отметил, что и православные, и католики – это люди, преданные люди белорусскому государству.

"Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить", – сказал Лукашенко.

Он также поручил Румаку работать в тесном контакте и с конфессиями, и с Администрацией президента.

Ранее белорусский президент поднимал вопрос о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого с конца августа не впускают в страну. Президент акцентировал внимание на том, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Кондрусевич является гражданином Беларуси, но МВД проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

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