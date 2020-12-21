Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вассерман рассказал о своей главной надежде на 2021-й год

Эксперты и постоянные собеседники радио Sputnik подводят итоги уходящего 2020 года и рассказывают о надеждах, которые связывают с наступающим 2021-м. Чаще всего видные экономисты и политические аналитики сходятся в том, что у год был, мягко говоря, неординарным, но именно в такие кризисные периоды происходят прорывные модернизации и у ряда стран появляется шанс обрести настоящую суверенность. Такого же мнения придерживается известный политический консультант Анатолий Вассерман.

"Уходящий год был редкостным кошмаром, но именно по этому шансов на то, что 2021-й год будет еще хуже, очень не много, на мой взгляд. Главная моя надежда на 2021-й год связана с тем, что даже не смотря государственный переворот в Соединенных государствах Америки, продолжится демонтаж системы глобального разделения труда, основанной на узкой специализации целого ряда стран", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий известного российского политического эксперта Анатолия Вассермана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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