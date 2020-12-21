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В Бресте ИВС поместили 63-летнюю активистку

21.12.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте в очередной раз задержана общественная активистка Елена Гнаук.

В Бресте ИВС поместили 63-летнюю активистку
Фото b-g.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, 63-летнюю брестчанку задержали утром 20 декабря у изолятора временного содержания Ленинского РОВД, куда она принесла вещи задержанным.

«Пенсионерку поместили в ИВС. На данное время причина задержания Гнаук нам неизвестна», — сообщил Величкин.

Он напомнил, что 13 декабря сотрудники милиции также задерживали пенсионерку. Это произошло на пешеходной улице Советской. Никаких акций протеста в это время там не было. Гнаук пришла с подругой выпить кофе и просто шла по улице Советской. Пенсионерку доставили в Ленинский РОВД и через несколько часов отпустили без составления протокола об административном правонарушении.

Гнаук — участница акций сторонников перемен. Ее уже четыре раза судили по статье 23.34 КоАП.

За участие в акции 30 августа пенсионерка была оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), за участие в акции 4 октября — арестована на 15 суток, за участие в акции 25 октября — оштрафована на 40 базовых величин (1.080 рублей), за участие в акции 15 ноября — оштрафована на 50 базовых величин (1.350 рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте в очередной раз задержана общественная активистка Елена Гнаук.
 
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