«Работать в очень тесном контакте с Администрацией президента». Лукашенко поставил задачу новому уполномоченному по делам религий

Отдельные руководители религиозных конфессий повели себя «по антигосударственному», заявил Александр Лукашенко, назначая 21 декабря Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».





Румак сменил в этой должности Леонида Гуляко, который занимал ее с октября 2006 года.

«Вы видите, что происходит в стране, — сказал Лукашенко Румаку. — Будем откровенны, отдельные руководители повели себя, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство, я не беру людей. Они отношения к этому не имеют. А именно несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь».

Лукашенко поручил Румаку разобраться, «в чем мы, государство, не доработали». «Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это. Мы не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство, — заявил Лукашенко. — Все верующие живут в белорусском государстве. Наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал — и всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства».

Пресс-служба Лукашенко также приводит его словам о том, почему на эту должность выбран Румак: «Сошлись на том, что вы как человек понимающий, опытный. Человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с Администрацией президента. Для того, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей — это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого», — сказал Лукашенко.

Он заявил о необходимости уважительно относиться к чувствам верующих. «И православные, и католики — это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю, — сказал Лукашенко. — Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде».

Как сообщалось, в связи с протестами, начавшимися после президентских выборов в Беларуси 9 августа, многие религиозные лидеры выступили против насилия, а также призвали к справедливому разбирательству и примирению.

11 августа глава католического епископата Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. Несколькими днями позднее он обратился к Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

12 августа на встрече с представителями прессы предстоятель Белорусского экзархата Русской православной церкви митрополит Павел призвал остановить насилие, успокоиться и начать диалог о ситуации в стране. Он обратился к «государственным властям, народным депутатам» с предложением «подумать о том, что можно и нужно сегодня сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения». «Я никого сегодня не хочу осуждать, ни одну, ни другую сторону. Я понимаю, что есть и другие силы, темные силы, и их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-то дивиденды. Но жить нам в этой стране», — отметил православный иерарх.

Вечером 18 августа в минском костеле имени Святых Симеона и Елены прошла межрелигиозная молитва за Беларусь. В ней приняли участие представители духовенства католической, православной, протестантских, греко-католической церквей, общин прогрессивного иудаизма и ислама. Все они осудили насилие со стороны силовиков, выразили соболезнования пострадавшим во время протестов против официальных итогов президентских выборов, высказались за прекращение кровопролития и насилия, за восстановление справедливости в стране.

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — сказал Лукашенко. Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.

25 августа священный синод РПЦ принял прошение митрополита Павла об отставке и назначил главой Белорусского экзархата РПЦ в Беларуси Вениамина.

31 августа пограничники не пропустили главу католического епископата Беларуси архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без разъяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Через две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, так как милиция признала его паспорт недействительным. Лукашенко несколько раз публично обвинил Кондрусевича в том, что он якобы ездил в Варшаву за политическими консультациями.

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