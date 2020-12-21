Татьяна Новикова. ПЕРЕМЕНЫ. Что поменяет ситуацию в Беларуси?

Беларусь имеет шанс превратиться в территорию, где не действуют законы, где существует абсолютное право одной немногочисленной группы на всё. Такой порядок может просуществовать достаточно долго при наличии внешней поддержки, а также небольшого атомного жупела у западной границы.

Этому пока ничто не мешает — ни западные санкции, ни марши несогласия. Режим уходит в себя, ужесточается, вводит военные порядки. На очереди — система пайков и голод, как бы нереалистично это сейчас ни звучало.

Что может этому помешать? Гражданское неповиновение? Наверное. Но только для этого нужно тотальное неповиновение и в нужный момент. Возможно ли оно? Попытки последних нескольких месяцев показали, что если оно и было возможно, то его не было.

То, что не убивает режим, делает его сильнее, поэтому политика мелких шагов и бега трусцой не будет работать. Гонять нужно во всю мощь. Однако чем дальше во времени, тем меньше ресурсов на такую гонку.

Несколько месяцев назад я писала о том, что для построения полноценного тоталитаризма у группы недостаточно ресурсов. Однако с той поры она показала свою изворотливость и умение обходиться минимумом, и ей удается сохранять теперешнюю патовую ситуацию.

Тоталитарное государство с партией, идеологией и миллионами приверженцев по-прежнему невозможно. Но возможно тотальное подавление инакомыслия по кадыровскому сценарию, возможны лагеря для диссидентов, как в Китае или Северной Корее. Возможна ситуация, когда тощие ресурсы будут сосредоточены только в руках группы, а народ будет обречен на голодное существование, и его бунт в тот момент, когда база для военной диктатуры будет отстроена, не сможет изменить ситуации.

Конечно, для этого всего нужна внешняя помощь, такая же, как и у Северной Кореи. Но есть ли хотя бы намек на то, что эта помощь невозможна в минимально требуемых объемах, что та страна, благодаря которой и существуют все эти группы, вдруг поменяла свой вектор? В общем-то, пока нет.

Может ли режим упасть сам по себе от обескровленности, от «мало денег»? К сожалению, опыт аналогичных режимов показывает, что от этого не может. Раскол в элитах — да, приводит к подобным сценариям, но в ситуации военного коммунизма нет тех элит, которые можно расколоть отсутствием денег в швейцарском банке или невозможностью визита на Канары.

Санкции существенны, но они играют только вспомогательную роль, и для этой роли они должны быть гораздо более сильными, своевременными и непродолжительными. Это не совсем то, что мы имеем сейчас.

Безусловно, нужно искать те самые заветные точки приложения рычага. И очень хочется обладать магическим знанием о точке или том самом кощеевом яйце. Но и у яйца есть свои секреты. Например, если взять сырое яйцо, которое легко можно разбить о стену, зажать его макушками между ладоней и попытаться раздавить — ничего не выйдет. Так уж оно устроено. Многократные и непрекращающиеся попытки не приведут к тому, что яйцо лопнет.

Есть и несколько оккультный взгляд на ситуацию — это когда лягушка сбивает лапками масло, попав в кувшин с молоком, или когда капля точит камень. Этот оккультизм не противоречит законам физики, нужно только знать, сколько энергии должно быть у лягушки, какой температуры должно быть молоко, и сколько должно быть капель.

Вопрос «сколько?» требует конкретного ответа. Если тысяча — то должна быть тысяча и не единицей меньше.

Иными словами, рецепта нет, хотя есть знание о том, как и что работает. Всё остальное вариативно. Это значит, что общество само должно найти решение, отвечающее моменту, путем анализа, изучения своих ошибок, при помощи консенсуса и вытекающего из него обязательного для всех участников действия.

Почему так? Потому что коллективное действие, адекватное моменту, решает всё. Ответственность за это действие не может взять на себя ни один из разработчиков рецепта, это должны сделать сами люди, и они уже работают над этим.

Кто имеется в виду в данном случае, какие люди? Вероятно те, кто активны, находятся внутри ситуации, намерены идти дальше, вкладывают в нее свои ресурсы. Эти люди делают и решают.

Этот текст — не рецепт и не картина мира, но, скорее, некоторый нарратив, который, тем не менее, без участия людей также лишен какого-либо смысла. В конце концов, люди сами должны писать нарративы, а также вытекающие из них стратегии и планы. Благо, для этого уже почти всё есть, включая современные технологии коммуникации и решения задач.