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Сегодня Юпитер и Сатурн подойдут очень близко друг к другу

21.12.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления — так называемого «большого соединения» Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие в Солнечной системе планеты настолько близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, практически как одно двойное небесное тело.

Сегодня Юпитер и Сатурн подойдут очень близко друг к другу

Как пишет DW, в последний раз подобный астрономический феномен наблюдался 4 марта 1226 года. Хотя «рядовые» встречи гигантов на большем расстоянии друг от друга происходят каждые 20 лет. Это случается потому, что Юпитер совершает виток вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн — за 30.

Сегодня, 21 декабря, вечером, наблюдать уникальное явление можно будет, когда стемнеет, примерно час спустя после заката солнца — Юпитер и Сатурн приблизятся друг другу на максимально возможное расстояние.

 
 
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Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления — так называемого «большого соединения» Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие...
 
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