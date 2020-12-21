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Сегодня Юпитер и Сатурн подойдут очень близко друг к другу
Источник материала: Навiны
Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления — так называемого «большого соединения» Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие в Солнечной системе планеты настолько близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, практически как одно двойное небесное тело.
Как пишет
Сегодня, 21 декабря, вечером, наблюдать уникальное явление можно будет, когда стемнеет, примерно час спустя после заката солнца — Юпитер и Сатурн приблизятся друг другу на максимально возможное расстояние.
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Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления — так называемого «большого соединения» Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие...
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