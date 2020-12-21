Замена «Елок» в прокате? Новая картина «Квартета И» возглавила топ кассовых фильмов

Начало недели на AFISHA.TUT.BY — это, как всегда, новости о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. Премьерный фильм прошлой недели от «Квартета И» «Обратная связь» сразу стал лидером проката. Он уверенно опередил первый номер позапрошлой недели — зимний фильм «Серебряные коньки». Какие еще ленты для просмотра в кинотеатрах выбирали минчане?
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 14−20 декабря
«КиноМинска»
1. Обратная связь
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Серебряные коньки
4. Реальные пацаны против зомби
5. Неадекватные люди 2
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Обратная связь
2. Серебряные коньки
3. Самый новый год!
4. Семейка Крудс: Новоселье
5. Трое
Silver Screen cinemas
1. Обратная связь
2. Серебряные коньки
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Реальные пацаны против зомби
5. Еще по одной
«Арт-кинотеатр»
1. Семейка Крудс: Новоселье
2. Обратная связь
3. Серебряные коньки
4. Реальные пацаны против зомби
5. Неадекватные люди 2
Лидером прошедшей недели стал фильм «Обратная связь» от популярной четверки из «Квартета И». В трех из четырех сетей премьерная лента оказалась на первом месте. Подробней, что это за фильм, рассказываем ниже. Отметим только, что фильм буквально с четверга показывают в кинотеатрах.
На пятки квартету наступает семейная лента «Семейка Крудс: Новоселье»: в «Арт-кинотеатре» она заняла первое место, в «КиноМинска» — второе, в Silver Screen cinemas и «Falcon Club Бутик Кино» третье и четвертое соответственно. Это мультфильм о том, как забавная семейка не может усидеть на месте и всегда находит приключения.
Не ушел из топа лидер позапрошлой недели, фильм «Серебряные коньки». Он на вторых местах в «Бутике кино» и Silver Screen и на третьем — в «КиноМинска» и «Арт-кинотеатре». Это милый зимний фильм о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.
В этом году столичный прокат остался без очередных «Елок», но их функцию легко выполняет комедия «Обратная связь» с любимчиками минской публики «Квартетом И». Особенно если учесть, что конкуренты по прокату у нее сейчас, мягко говоря, блеклые.
«Обратная связь» — это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла суперуспешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы»: ее адаптировали более чем в 15 странах, и всегда это было кассово успешно. Минчанам русский ремейк в 2019 году тоже понравился, если не сказать, что они в него страшно влюбились: несколько недель подряд «Громкая связь» попадала в топы кассовых фильмов. Если вы его не смотрели, то вот коротко о сюжете: семеро друзей договариваются зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи — случается коллапс.
Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России. Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.
Лучшее, что произошло в белорусском кино за год — яркие игровые, анимационные и документальные фильмы, — можно увидеть на большом экране. Познакомиться с программой Национального конкурса 27-го ММКФ «Лістапад» и обсудить фильмы с их создателями можно до 23 декабря в кинотеатре Silver Screen Galileo. Билеты — по 7 рублей. Ниже — программа на оставшиеся три дня.
21 декабря вас зовут на новый фильм Анастасии Мирошниченко «Темнота снаружи». Для команды слепых футболистов из Беларуси участие в отборочном раунде чемпионата Европы становится единственным шансом заявить о себе. Но на пути есть препятствия, и только взаимная поддержка помогает им двигаться к цели.
22 декабря состоится показ трех фильмов. Первый — анимационная работа Ивана Гопиенко «Царство звезд». Это история об искаженных идеях, прощении и человечности, нашем стремлении стать лучше, получившая кинопремии в Европе, Канаде и США. Далее — творческий эксперимент Саши Кулак и Дарьи Головой «Где живут желания». Последний показ на этой неделе — «Дима» Димы Дедка. Его герой-вор задается вопросом: честно ли он прожил свою жизнь. И свою ли?
23 декабря пройдет творческий вечер Любови Земцовой и Владимира Михайловского. Режиссер, сценарист и оператор Любовь Земцова сняла документальные фильмы, главной темой которых была любовь — это определило ее метод в кино и принцип отношения к миру. Режиссер и продюсер документального фильма «Неизвестная Беларусь» Владимир Михайловский сотрудничал с Любовью в различных кинопроектах. Один из них — «Место любви» — покажут в этот вечер. Кроме того, будет представлен новый фильм Любови «Свободные люди» о жителях села Нижние Жары Гомельской области, борющихся за право остаться на своей родине.