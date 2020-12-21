Замена «Елок» в прокате? Новая картина «Квартета И» возглавила топ кассовых фильмов

Источник материала: Tut.by

Начало недели на AFISHA.TUT.BY — это, как всегда, новости о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. Премьерный фильм прошлой недели от «Квартета И» «Обратная связь» сразу стал лидером проката. Он уверенно опередил первый номер позапрошлой недели — зимний фильм «Серебряные коньки» . Какие еще ленты для просмотра в кинотеатрах выбирали минчане?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 14−20 декабря

«КиноМинска»

1. Обратная связь

2. Семейка Крудс: Новоселье

3. Серебряные коньки

4. Реальные пацаны против зомби

5. Неадекватные люди 2

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Обратная связь

2. Серебряные коньки

3. Самый новый год!

4. Семейка Крудс: Новоселье

5. Трое

Silver Screen cinemas

1. Обратная связь

2. Серебряные коньки

3. Семейка Крудс: Новоселье

4. Реальные пацаны против зомби

5. Еще по одной

«Арт-кинотеатр»

1. Семейка Крудс: Новоселье

2. Обратная связь

3. Серебряные коньки

4. Реальные пацаны против зомби

5. Неадекватные люди 2



Кадр из фильма

Лидером прошедшей недели стал фильм «Обратная связь» от популярной четверки из «Квартета И». В трех из четырех сетей премьерная лента оказалась на первом месте. Подробней, что это за фильм, рассказываем ниже. Отметим только, что фильм буквально с четверга показывают в кинотеатрах.

На пятки квартету наступает семейная лента «Семейка Крудс: Новоселье» : в «Арт-кинотеатре» она заняла первое место, в «КиноМинска» — второе, в Silver Screen cinemas и «Falcon Club Бутик Кино» третье и четвертое соответственно. Это мультфильм о том, как забавная семейка не может усидеть на месте и всегда находит приключения.

Не ушел из топа лидер позапрошлой недели, фильм «Серебряные коньки» . Он на вторых местах в «Бутике кино» и Silver Screen и на третьем — в «КиноМинска» и «Арт-кинотеатре». Это милый зимний фильм о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.

Еще в топе фигурирует мелодрама о любви «Неадекватные люди 2» , «Реальные пацаны против зомби» с персонажами известного сериала; «Еще по одной» , где все пьют; «Трое» о любовном треугольнике; и «Самый новый год!» о парне, который попадает в прошлое, а именно — в канун Нового года, когда мама была им только беременна.

Фильм недели — премьерная «Обратная связь»

В этом году столичный прокат остался без очередных «Елок», но их функцию легко выполняет комедия «Обратная связь» с любимчиками минской публики «Квартетом И». Особенно если учесть, что конкуренты по прокату у нее сейчас, мягко говоря, блеклые.

«Обратная связь» — это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла суперуспешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы»: ее адаптировали более чем в 15 странах, и всегда это было кассово успешно. Минчанам русский ремейк в 2019 году тоже понравился, если не сказать, что они в него страшно влюбились: несколько недель подряд «Громкая связь» попадала в топы кассовых фильмов. Если вы его не смотрели, то вот коротко о сюжете: семеро друзей договариваются зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи — случается коллапс.

Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России. Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.

«Обратная связь» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — Фестиваль белорусского кино



Кадр из фильма

Лучшее, что произошло в белорусском кино за год — яркие игровые, анимационные и документальные фильмы, — можно увидеть на большом экране. Познакомиться с программой Национального конкурса 27-го ММКФ «Лістапад» и обсудить фильмы с их создателями можно до 23 декабря в кинотеатре Silver Screen Galileo . Билеты — по 7 рублей. Ниже — программа на оставшиеся три дня.

21 декабря вас зовут на новый фильм Анастасии Мирошниченко «Темнота снаружи» . Для команды слепых футболистов из Беларуси участие в отборочном раунде чемпионата Европы становится единственным шансом заявить о себе. Но на пути есть препятствия, и только взаимная поддержка помогает им двигаться к цели.

22 декабря состоится показ трех фильмов. Первый — анимационная работа Ивана Гопиенко «Царство звезд» . Это история об искаженных идеях, прощении и человечности, нашем стремлении стать лучше, получившая кинопремии в Европе, Канаде и США. Далее — творческий эксперимент Саши Кулак и Дарьи Головой «Где живут желания» . Последний показ на этой неделе — «Дима» Димы Дедка. Его герой-вор задается вопросом: честно ли он прожил свою жизнь. И свою ли?

23 декабря пройдет творческий вечер Любови Земцовой и Владимира Михайловского. Режиссер, сценарист и оператор Любовь Земцова сняла документальные фильмы, главной темой которых была любовь — это определило ее метод в кино и принцип отношения к миру. Режиссер и продюсер документального фильма «Неизвестная Беларусь» Владимир Михайловский сотрудничал с Любовью в различных кинопроектах. Один из них — «Место любви» — покажут в этот вечер. Кроме того, будет представлен новый фильм Любови «Свободные люди» о жителях села Нижние Жары Гомельской области, борющихся за право остаться на своей родине.

Фестиваль белорусского кино Когда: по 23 декабря

Где: Silver Screen Galileo

Сколько: 7 рублей