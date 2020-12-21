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СМИ США: «Боинг» на пути к тому, чтобы вытеснить Россию с индийского рынка вооружений

21.12.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский аэрокосмический гигант Boeing находится на пути к тому, чтобы заменить Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индию. Конкурировать с российскими компаниями «Боинг» собирается на рынке самолетов: индийский флот выразил заинтересованность в приобретении истребителей F-18 Super Hornets. Об этом пишет defence-blog.

Подразделение Boeing в Индии, базирующееся в Нью-Дели, опубликовало видео, на котором истребитель F / A-18E взлетает с трамплина, подобного тому, который используется на индийских авианосцах.

Демонстрации, проведенные на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд, в августе показали, что F-18 могут уверенно взлетать и с авианосцев без паровых катапульт — а индийские корабли, принадлежащие к советской школе, именно такие. Демонстрации также подтвердили более ранние исследования по этому вопросу, проводимые «Боингом».

«Первый успешный и безопасный запуск F / A-18 Super Hornet с трамплина означает начало серии проверок эффективности работы этих самолетов с палуб авианосцев ВМС Индии», — сказал Анкур Канаглекар, руководитель отдела продаж истребителей «Боинг» в Индии.

В настоящее время ВМС Индии основным палубным истребителем индийского флота является российский МиГ-29К, возможное приобретение F-18 может подорвать российские позиции на этом рынке.

Boeing сотрудничает с индийским аэрокосмическим сектором уже около 80 лет, но в основном по линии гражданского авиатранспорта. Впрочем, с каждым годом американское присутствие в индийской военной авиации все заметнее — так, уже сегодня Индия имеет 11 транспортных самолетов C-17 Globemaster III, восемь противолодочных самолетов P-8I (еще четыре уже заказаны), 22 ударных вертолета AH-64E Apache и 15 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F (I).

 
 
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Возможно, что американские истребители станут основой индийской палубной авиации.
 
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