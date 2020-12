СМИ США: «Боинг» на пути к тому, чтобы вытеснить Россию с индийского рынка вооружений

Источник материала: Tut.by

Американский аэрокосмический гигант Boeing находится на пути к тому, чтобы заменить Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индию. Конкурировать с российскими компаниями «Боинг» собирается на рынке самолетов: индийский флот выразил заинтересованность в приобретении истребителей F-18 Super Hornets. Об этом пишет defence-blog.