Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рождественские и новогодние ярмарки открылись в Минске. В этом году их не так много: на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова прошлась по рядам.

Домики-павильоны расположились не только в центре столицы, но и в районах города. На «калядных кирмашах», так они называются по-белорусски, можно купить расписные имбирные пряники, подарки ручной работы от народных мастеров и отведать горячего глинтвейна. Будут здесь и главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые с удовольствием помогут сделать селфи и научат правильно загадывать желание.