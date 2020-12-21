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Рождественские и новогодние ярмарки открылись в Минске
21.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рождественские и новогодние
Домики-павильоны расположились не только в центре столицы, но и в районах города. На «калядных кирмашах», так они называются по-белорусски, можно купить расписные имбирные пряники, подарки ручной работы от народных мастеров и отведать горячего глинтвейна. Будут здесь и главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые с удовольствием помогут сделать селфи и научат правильно загадывать желание.
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Домики-павильоны расположились не только в центре столицы, но и в районах города. На «калядных кирмашах», так они называются по-белорусски, можно купить расписные...
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