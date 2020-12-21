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Мнение: за что власти мстят Хижинковой
Источник материала: Партизан
За что правящий режим мог мстить "Мисс Беларусь-2008", рассказал "Белорусскому партизану" политик Виктор Корнеенко.
– Вчера
– Вы правильно сформулировали вопрос. Природа этой власти очень мстительная. Все, кто когда-либо предпринимал попытки сотрудничества с режимом, а потом менял свою точку зрения, наказываются более жестоко, чем остальные.
Хижинкова работала пресс-секретарем опекаемой кланом Лукашенок команды – брестского «Динамо» (глава клуба, бизнесмен Александр Зайцев тесно общается с Виктором Лукашенко – прим. БП).
А тут она позволила себе самостоятельно думать, ходить на митинги. Для них это было возмутительным. От чиновников часто приходится слышать: мы "государевы люди". А государевы люди – это холопы. А вот Ольга "холопом" не стала.
Кстати, возмутительны не только ее административные аресты, но и то, что очень мало людей из того же брестского «Динамо» вступились за Хижинкову.
Как положительный момент хотелось бы отметить
– О чем говорит активное участие белорусских женщин в протесте?
– Я так понимаю, женщины наиболее остро ощутили на себе все безобразия, связанные с действиями власти во время пандемии, несправедливость и насилие во время выборов. Они видят впереди рифы, куда направляет корабль капитан без компаса и умений.
Думаю, поэтому и возник, и нашел отклик в народе во время предвыборной кампании триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало.
У женщин были надежды, что они смогут прикрыть собою мужчин. Предполагалось, что у властей больше совести, что они не будет жестко действовать в отношении женщин. Но
власти показали, что даже пенсионеры и инвалиды не являются для них тормозом для репрессий.
– Примерно полгода как Светлана Тихановская оказалась на ведущих ролях – неожиданно для всех, в том числе для себя самой. Как вы оцениваете ее личность и действия?
– То, что Светлана после ареста Сергея Тихановского взвалила на себя тяжелую миссию и достойно ее несет, делает ей большую честь. Безусловно, можно говорить о каких-то мелких просчетах, но в целом она большой молодец.
Светлана Тихановская выбрала правильную стратегическую линию поведения: она говорит, что не собирается управлять страной долгие годы, а идет с миссией обеспечить проведение новых выборов. Она выступает как символ, а не лидер протеста. И это сыграло большую роль в ее поддержке со стороны народа.
Мне кажется, Светлана Тихановская сильно прибавила за последнее время. Именно как политический деятель. Не исключаю, что со временем у нее может появиться желание стать настоящим президентом, а не президентом-функцией.
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За что правящий режим мог мстить "Мисс Беларусь-2008", рассказал "Белорусскому партизану" политик Виктор Корнеенко.
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