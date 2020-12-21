Минэнерго оценит возможность строительства в Беларуси еще одной АЭС

Источник материала: Onliner

Министерство энергетики планирует за 2021 год провести оценку возможности строительства второй АЭС в Беларуси, сообщил БЕЛТА министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить материалы и обоснования. Напомним, единственную на данный момент АЭС запустили 7 ноября. Правда, уже 8 ноября она прекратила выработку электроэнергии из-за некачественного оборудования. Это произошло из-за поломки трансформаторов, которые, по словам главы строительства Виталия Полянина, вероятнее всего, были некачественными.

«Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна „Росэнергоатом“. Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», — говорил Полянин.

Уже 19 ноября первый энергоблок БелАЭС работал на мощности 40% от номинальной, продолжались испытания его систем и оборудования. По графику к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока должны были приступить в декабре.

Прямо сейчас министр энергетики подтвердил , что первый блок БелАЭС планируется подключить к сети сегодня после плановых испытаний.