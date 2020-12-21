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Жители Площади Перемен сняли трогательное видео в память о Романе Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Жители Площади Перемен сняли трогательное видео в память о Романе Бондаренко
Роман Бондаренко - наш герой!
Жители Площади Перемен сняли трогательное видео в память о Романе Бондаренко, которого
Видео опубликовал телеграм-канал
Роман Бондаренко наш герой!
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Роман Бондаренко - наш герой!
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