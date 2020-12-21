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Цена на нефть рухнула до рекордной отметки
Источник материала: Хартия'97
Цена на нефть рухнула до рекордной отметки
Стоимость фьючерса на Brent рухнула.
Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет
Стоимость февральского фьючерса на Brent рухнула до 49,35 доллара (на 5,61 процента).
Это произошло впервые с 15 декабря. Американская нефть WTI подешевела до 46,48 доллара за баррель (падение составило 4,89 процента).
6 июня 2020 года участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти.
Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января 2021 года.
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Стоимость фьючерса на Brent рухнула.
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