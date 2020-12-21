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Леонид Заико: Режим Лукашенко уже всё, он дошел до ручки

21.12.2020 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Леонид Заико: Режим Лукашенко уже всё, он дошел до ручки

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  • 21.12.2020, 14:33
  • 6,172
Леонид Заико: Режим Лукашенко уже всё, он дошел до ручки
Леонид Заико
Фото: onliner.by

Экономист считает, что отключение от SWIFT никак не повлияет на простых белорусов.

Белорусский блогер Константин Каверин поинтересовался, у известного экономиста Леонида Заико, что тот думает о потенциальном отключении режима Лукашенко от SWIFT. Глава аналитического центра «Стратегия» считает, что это решение никак не отразится на простых белорусах:

- Вы даже не заметите. Скорее, если отключат лампочки на елке на центральной площади, то это обнаружат гораздо быстрее и будет больше на эту тему разговора. Во-первых, потому что эти расчеты важны между странами. Скажем, вы хотите отправить деньги, 50 тысяч долларов и купить себе автомобиль Tesla M. Если отключат SWIFT, то тогда вы не сможете эти деньги отправить из какого-то минского банка, но сможете отправить из банка Кипра или где-то еще.

Я думаю, что многие белорусы расстроятся, что не смогут отправить 3 миллиона долларов на покупку квартиры в Монако. То что касается внутренних сделок, так все эти использования карт, электронных карт, банковских, электронных расчетов, здесь ничего на внутреннем рынке не изменится.

Леонид Заико считает, что время Лукашенко подходит к концу и его уже ничто не спасет:

- Режим Лукашенко уже все, он дошел до ручки, он неадекватный, он вызывает массу вопросов. Почему этот человек, 66-летний дедушка, вдруг едет проверять роддом Витебска. 66-летний дедушка поехал проверять роддом. Для Лукашенко SWIFT, это то же самое, что для солдата первого года службы – изучение системы радиоэлектронной войны, в который даже не разбирается и офицер.

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Теги: Витебск
 
 
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