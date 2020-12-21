Ганапольский: «Глупый, злобный и противозаконный призыв»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о предложении Дерипаски, задающего тренд доносчика.





Олигарх опубликовал пост , в котором назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны». По его мнению, «действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями».

И подытожил, что «давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части».

– Понятно, что у Дерипаски очень большие проблемы по бизнесу, особенно с США, ибо европейские чиновники предоставили американскому правительству данные о том, что Олег Дерипаска продолжает, несмотря на санкции, напрямую управлять «РусАлом» и его холдинговой компанией En+ Group, – комментирует на Эхе Москвы инициативу олигарха публицист Матвей Ганапольский. – Но тут совершенно не важно, где у Дерипаски трудности. Важно, что они есть, и что миллиардер совершил классический «прогиб» – так принято говорить, когда ты продаешь репутацию ради сохранения бабла, контактов или влияния. А может и спасения своего бизнеса.

Российские олигархи, обычно, сидят тихо, либо, как Усманов, снимают видеоролики «Тьфу на тебя, Навальный!», либо подают в суд. Дерипаска тут задает новый тренд доносчика и провокатора, хотя, вспоминая инициативы Терешковой, возможно подобный законопроект уже лежит в Госдуме.

Дерипаска хочет отомстить Западу. Но, если когда-то с России санкции и снимут, то их вряд ли снимут с Дерипаски. Именно за этот глупый, злобный и противозаконный призыв.