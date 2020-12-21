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Ганапольский: «Глупый, злобный и противозаконный призыв»
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о предложении Дерипаски, задающего тренд доносчика.
Олигарх опубликовал
И подытожил, что «давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части».
– Понятно, что у Дерипаски очень большие проблемы по бизнесу, особенно с США, ибо европейские чиновники предоставили американскому правительству данные о том, что Олег Дерипаска продолжает, несмотря на санкции, напрямую управлять «РусАлом» и его холдинговой компанией En+ Group, – комментирует на
Российские олигархи, обычно, сидят тихо, либо, как Усманов, снимают видеоролики «Тьфу на тебя, Навальный!», либо подают в суд. Дерипаска тут задает новый тренд доносчика и провокатора, хотя, вспоминая инициативы Терешковой, возможно подобный законопроект уже лежит в Госдуме.
Дерипаска хочет отомстить Западу. Но, если когда-то с России санкции и снимут, то их вряд ли снимут с Дерипаски. Именно за этот глупый, злобный и противозаконный призыв.
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О предложении «форбса» Дерипаски.
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