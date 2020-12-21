В Беларуси могут построить вторую АЭС

Источник материала: Ежедневник

фото: ostrovets.by

В следующем году Минэнерго планирует провести оценку возможности строительства второй атомной электростанции.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", - сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. В данный момент, по его словам, компетентные органы проводят изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Между тем сегодня, 21 декабря, первый блок уже построенной БелАЭС планируется подключить к сети после плановых испытаний."У нас сегодня завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% " - цитирует Каранкеича ТАСС .