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В Беларуси могут построить вторую АЭС

21.12.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ostrovets.by

В следующем году Минэнерго планирует провести оценку возможности строительства второй атомной электростанции.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", -  сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. В данный момент, по его словам, компетентные органы проводят изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Между тем сегодня, 21 декабря, первый блок уже построенной БелАЭС планируется подключить к сети после плановых испытаний."У нас сегодня завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% " - цитирует Каранкеича ТАСС.

 
 
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В следующем году Минэнерго планирует провести оценку возможности строительства второй атомной электростанции.
 
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