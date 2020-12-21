Рейтинг ресторанов Michelin впервые заработает на постсоветском пространстве

Источник материала: Ежедневник

фото: style.rbc.ru

Первым городом, в который придет рейтинг, станет Москва.

Об этом сообщил в своем Инстаграме мэр российской столицы Сергей Собянин. «Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — заявил Собянин.

Красный гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов в мире, его составляют с 1900 года. Гид представлен в основном в странах Европы, а также в США и Азии.

Впрочем, России в списке стран, где работают эксперты рейтинга, нет, а представители Michelin информацию из заявления Собянина пока не комментировали, отмечает Сноб .