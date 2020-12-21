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Платежи Беларуси по госдолгу в 2021 году составят 8 млрд рублей

21.12.2020 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Платежи по государственному долгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021-2023 годы», опубликованных Министерством финансов.

Платежи Беларуси по госдолгу в 2021 году составят 8 млрд рублей

Согласно документу, из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

Часть платежей по погашению государственного долга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов в сумме 564,6 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 859,5 млн рублей.

«В 2021 году финансирование платежей по обслуживанию государственного долга планируется осуществлять за счет текущих доходов бюджета и накопленных остатков», — говорится в документе.

Уровень государственного долга при этом не должен превышать 40% к ВВП.

Как сообщалось, на 1 ноября 2020 года государственный долг Беларуси составил 57,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%, достигнув 36,2% к ВВП.

При этом внешний госдолг составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов, или на 5,8%.

Внутренний государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей, или на 16,2%.

В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга — 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

 
 
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Платежи по государственному долгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей.
 
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