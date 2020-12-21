Эксперт Рафаэл Давтян рассказал о запуске казино в Беларуси

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Рафаэл Давтян занимает должность директора бизнес развития и отдела маркетинга GrandCasino, имеет 5 лет опыта работы на рынках СНГ, принимал непосредственное участие в запуске казино на рынке Беларуси и согласился не только ответить на вопросы редакции, а и стать экспертом портала «Рейтинг Казино». Теперь вы сможете узнать профессиональное мнение по ключевым вопросам в сфере казино.

— Запуск казино в Беларуси, какие сложности и особенности?

— В первую очередь нужно понимать, что GrandCasino – это на 100% белорусская компания. Мы появились, закрепились и стремимся развиваться в Беларуси. При запуске казино мы прошли все необходимые проверки и экспертизы на соответствие законодательству Республики Беларусь в сфере игорного бизнеса.

Весь комплекс проверок занял у нас практически год. За это время мы доказали, что способны обеспечить защиту информации и персональных данных клиентов.

— Местная лицензия: какие сложности работы по ней?

— К примеру, для обеспечения выплаты (выигрыша) мы обязаны иметь на банковском счете сумму, эквивалентную миллиону долларов. Наше казино соответствует этому требованию. Клиенты GrandCasino могут быть уверены, что они гарантировано и без каких-либо проблем получат свой выигрыш.

Каждый провайдер, представленный на нашем сайте, сертифицируется в Республике Беларусь. Проще говоря, весь ассортимент онлайн-казино, прежде чем появится на сайте, проходит целый комплекс проверок. Каждая наша игра — не реплика на игры мировых провайдеров, а оригинал, используемый на основании лицензионных соглашений.

GrandCasino подключено к СККС (Специальная компьютерная кассовая система), которая контролирует процесс удержания налогов и делает абсолютно прозрачной сферу гэмблинга в Беларуси.

Являясь резидентом Республики Беларусь и уплачивая налоги, мы вносим полноценный вклад в развитие нашей страны.

— У вас молодая компания, какая стратегия на ближайшие годы?

— Для нас важно удивлять и радовать клиентов новыми продуктами. Мы в GrandCasino считаем, что наш подход прекрасно работает сейчас и продолжит работать в будущем.

Следующая ступенька для нас это сотрудничество с крупными порталами, как «Рейтинг Казино». Благодаря такой работе мы планируем повысить лояльность пользователей и получить положительные отзывы игроков Pin Up на Рейтинг Казино.

Для нашей компании важно постоянно предлагать своим клиента что-то новое и необычное. Достаточно просто посетить сайт GrandCasino и ознакомиться с ассортиментом игр и предложений, чтобы лично убедиться в этом.