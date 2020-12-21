Itransition собирается открыть офис в Литве

Источник материала: Tut.by

Глава EPAM Аркадий Добкин в недавнем интервью каналу «Русские норм!» заявил, что из Беларуси может произойти самый большой исход айтишников за последние 30 лет. Ранее в разговоре с сотрудниками он заявлял, что «в зависимости от масштабов бедствия, компания готова открывать дополнительные офисы — альтернатива будет».



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dev.by решил поинтересоваться планами по релокации у другой крупной ИТ-компании в Беларуси (входит в топ-5 крупнейших работодателей) Itransition. Вот какой ответ получили.

— Компания Itransition представлена не только на территории Беларуси, но и за рубежом. Программа релокации, как выделенное направление развития, у нас не существует. Можно говорить о свободном перемещении сотрудников между офисами.

Релокация не является ключевой задачей: мы предлагаем возможность перевода в другие офисы компании тем, кто изъявляет желание. Для расширения географии присутствия компании в различных регионах мы открываем офисы каждый год. В 2015 году, например, был открыт офис в Латвии, уже более трех лет функционирует офис в Польше. Летом этого года запустили представительство в Украине. Рассматриваем также открытие офиса в Литве в рамках планового развития и роста компании.

Это позволяет нам не только наращивать пакеты заказов на европейских рынках, но и дает возможность найма в соответствующих регионах. Компания растет, увеличивается потребность в квалифицированных сотрудниках, которую мы успешно решаем, в том числе и за счет открытия новых региональных центров.

Уже несколько известных компаний из Беларуси заявили о планах открыть офисы в Литве.

В сентябре об этом сообщила криптобиржа Currency. Компания еще с начала года рассматривала возможность открытия небольшого офиса в Вильнюсе в том числе в связи с необходимостью получения еще одной европейской лицензии.

В конце октября стало известно, что офис в Вильнюсе открывает EPAM и планирует нанять 600 человек. В следующем году офис в Вильнюсе откроет Wargaming. Литовский офис компании будет заниматься разработкой, оперированием и изданием игр. Относительно недавно об открытии офиса в Вильнюсе сообщил разработчик приложения для женского здоровья Flo.