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Две фуры столкнулись в Дубровенском районе, потребовалась помощь спасателей

21.12.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при столкновении большегрузов в Дубровенском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Авария произошла днем 20 декабря на трассе М1. Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что около деревни Шуховцы столкнулись грузовики Scania и Iveco. В результате ДТП в последнем оказался заблокирован 20-летний водитель. Парня при помощи специнструмента из кабины достали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.


Фото: МЧС

Водитель второй фуры в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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