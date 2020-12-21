Две фуры столкнулись в Дубровенском районе, потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при столкновении большегрузов в Дубровенском районе. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла днем 20 декабря на трассе М1. Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что около деревни Шуховцы столкнулись грузовики Scania и Iveco. В результате ДТП в последнем оказался заблокирован 20-летний водитель. Парня при помощи специнструмента из кабины достали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.



Фото: МЧС

Водитель второй фуры в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.