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Две фуры столкнулись в Дубровенском районе, потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель пострадал при столкновении большегрузов в Дубровенском районе. Об этом
Авария произошла днем 20 декабря на трассе М1. Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что около деревни Шуховцы столкнулись грузовики Scania и Iveco. В результате ДТП в последнем оказался заблокирован 20-летний водитель. Парня при помощи специнструмента из кабины достали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.
Водитель второй фуры в аварии не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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