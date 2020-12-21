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У-ля-ля. У IOWA вышел клип «Спайси»

21.12.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

IOWA выпустила клип на трек «Спайси» о поцелуях. Катя Иванчикова написала, что танцевала на съемках так, будто ее никто не видит. Помимо участников группы в клипе также снялся комик Илья Соболев.

Участники IOWA написали, что клип «Спайси» — о поиске своего, откликающегося в самом сердце.

— Среди пресного и серого важно найти и узнать свою любовь. Клип о том, что самое важное — это огонь между двумя, это страсть и жажда жизни. И однажды получив свой поцелуй «спайси», мы будем продолжать искать его повсюду, он будет мерещиться, сводить с ума. Даже гипноз не поможет забыть его.

Катя Иванчикова в Instagram добавила, что нет ничего сильнее поцелуя. И описала процесс съемок клипа:

— Со мной такое было впервые. Мы стояли в толпе, и я чувствовала такую сильную энергию вокруг, какое-то время не могла дышать, пытаясь понять, что со мной происходит <…> Когда все эти пары стояли вокруг и мы все одновременно целовались со своими любимыми — это самое сильное ощущение за весь этот год.

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IOWA выпустила клип на трек «Спайси» о поцелуях. Катя Иванчикова написала, что танцевала на съемках так, будто ее никто не видит. Помимо участников группы в клипе...
 
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