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С протянутой рукой: режим надеется где-нибудь раздобыть $1 млрд на оплату госдолга

21.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим расчитывает рефинансировать в 2021 году 2,5 млрд рублей госдолга

С протянутой рукой: режим надеется где-нибудь раздобыть млрд на оплату госдолга
Министерство финансов рассчитывает в следующем году рефинансировать 2,5 млрд рублей госдолга. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021-2023 годы», опубликованных на сайте ведомства, передает reform.by.

На внешних финансовых рынках планируется привлечь 775 млн долларов несвязанных заимствований, или 2 млрд рублей, на внутреннем рынке — 200 млн долларов или 500 млн рублей.

Всего же в следующем году Беларусь должна выплатить по госдолгу 8 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд составит погашение долга, 3,1 млрд — обслуживание.

Платежи в иностранной валюте ожидаются на уровне 3 млрд долларов, из которых 1,9 млрд долларов составит погашение долга, а 1,1 млрд — обслуживание.

Часть платежей по погашению государственного долга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов в сумме 564,6 млн. рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1859,5 млн. рублей.

С учетом, что ни одна страна (за исключением России) или международная организация не даст режиму Лукашенко ни доллара, ни евро, найти даже такую незначительную сумму будет крайне затруднительно. 

Дать денег Лукашенко сегодня может только Путин, если не жалко их выбросить, поскольку Россию уже предупредили, что все долги Лукашенко, начиная с ноября, новая власть возвращать никому не будет.
 
 
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Правящий режим расчитывает рефинансировать в 2021 году 2,5 млрд рублей госдолга
 
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