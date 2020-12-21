О невероятной истории с фотографом "Нашей нивы" рассказал в фейсбуке главред издания Егор Мартинович





"Такого я не видел никогда. Чтобы тебя забрали на сутки, нужно взять такси и отвезти своего участкового на Окрестина! Видимо, все милицейские бусы заняты мониторингом мятежных районов.





Наша фотограф Александра Пилипович-Сущиц поехала отбывать 7 суток за Марш памяти Романа Бондаренко. Запланированное освобождение - в воскресенье, 27 декабря, в 14: 30.





Почему Шура решила идти сдаваться добровольно?





Лучше идти подготовленной и с вещами, ведь если схватят возле дома, то заедешь пустым.





Зачем нужно было везти милиционера на Окрестина?





В принципе, можно и не везти. Но тогда просидишь в опорке до ночи, пока у них не появится свободный транспорт. Посчитали, что лучше отвезти





И что, реально такси вызывали?





Ну не совсем. Родители Шуры отвезли в тюрьму ее и милиционера", - написал Мартинович.











