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До чего дожил режим! "Арестантку" на Окрестина отвезли родители - вместе с участковым

21.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На весь Минск не нашлось милицейской машины, чтобы доставить человека отбывать сутки!

О невероятной истории с фотографом "Нашей нивы" рассказал в фейсбуке главред издания Егор Мартинович

"Такого я не видел никогда. Чтобы тебя забрали на сутки, нужно взять такси и отвезти своего участкового на Окрестина! Видимо, все милицейские бусы заняты мониторингом мятежных районов.

Наша фотограф Александра Пилипович-Сущиц поехала отбывать 7 суток за Марш памяти Романа Бондаренко. Запланированное освобождение - в воскресенье, 27 декабря, в 14: 30.

Почему Шура решила идти сдаваться добровольно? 

Лучше идти подготовленной и с вещами, ведь если схватят возле дома, то заедешь пустым.

Зачем нужно было везти милиционера на Окрестина? 

В принципе, можно и не везти. Но тогда просидишь в опорке до ночи, пока у них не появится свободный транспорт. Посчитали, что лучше отвезти

И что, реально такси вызывали? 

Ну не совсем. Родители Шуры отвезли в тюрьму ее и милиционера", - написал Мартинович.



Александру Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября возле станции метро «Пушкинская», как только она достала фотоаппарат. Ее отвезли в РУВД и составили протокол по статье 23.34 КоАП якобы за участие в несанкционированной акции. 

Утром в 5:30 журналистку отпустили, но забрали технику. Но через несколько дней приговорили к 7 суткам административного ареста. 

Суд проходил заочно, так как повестку выписали не на тот день. Минский городской суд оставил решение об аресте в силе.
 
Теги: Минск
 
 
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На весь Минск не нашлось милицейской машины, чтобы доставить человека отбывать сутки!
 
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