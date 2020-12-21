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"Торжество правосудия": суд отменил решение об аресте поэта Ленкевича... в день его выхода на свободу

21.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 декабря Минский городской суд отменил решение об административном аресте музыканта и поэта Владимира Ленкевича



Следует отметить, что Ленкевич был задержан 6 декабря. На следующий день ему присудили15 суток ареста. 

Таким образом, сегодня он выходит на свободу, отбыв весь срок ареста. 

При этомЛенкевича ждет новый суд уже по новому делу.
 
 
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21 декабря Минский городской суд отменил решение об административном аресте музыканта и поэта Владимира Ленкевича
 
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