"Торжество правосудия": суд отменил решение об аресте поэта Ленкевича... в день его выхода на свободу









Следует отметить, что Ленкевич был задержан 6 декабря. На следующий день ему присудили15 суток ареста.





Таким образом, сегодня он выходит на свободу, отбыв весь срок ареста.





При этомЛенкевича ждет новый суд уже по новому делу.







