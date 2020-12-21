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"Торжество правосудия": суд отменил решение об аресте поэта Ленкевича... в день его выхода на свободу
Источник материала: Партизан
21 декабря Минский городской суд отменил решение об административном аресте музыканта и поэта Владимира Ленкевича
Следует отметить, что Ленкевич был задержан 6 декабря. На следующий день ему присудили15 суток ареста.
Таким образом, сегодня он выходит на свободу, отбыв весь срок ареста.
При этомЛенкевича ждет новый суд уже по новому делу.
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"Торжество правосудия": суд отменил решение об аресте поэта Ленкевича... в день его выхода на свободу
21 декабря Минский городской суд отменил решение об административном аресте музыканта и поэта Владимира Ленкевича
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