Обновленный Lada Largus появится в продаже весной 2021 года

Источник материала: Onliner

В социальных сетях появились первые фотографии обновленного универсала Lada Largus. В Тольятти уже собрали пробную партию модели. Агентству «Автостат» стали известны подробности о машине.

В продажу универсал поступит весной 2021 года, причем первой появится версия Cross в топовой комплектации, которая обзавелась новыми опциями. Уточняется, что список максимального оснащения Lada Largus Cross включает в себя противотуманные фары, датчики света и дождя, передний и задний парктроники, камеру заднего вида и круиз-контроль. Судя по всему, системы курсовой устойчивости не дождемся.





В салоне с глянцевым декором установлен мультируль, обтянутый экокожей, и мультимедийная система. Также такой Largus Cross оснащен обогревом лобового стекла, сидений и рулевого колеса. С рестайлингом Lada Largus приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части: рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формирует более современный облик автомобиля.





Под капотом без изменений: модель по-прежнему будет комплектоваться двигателями 1,6 л (87 или 106 л. с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

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