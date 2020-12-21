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Одобрен проект соглашения о предоставлении Беларуси российского кредита на $1 млрд
Источник материала: ОНТ
Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении в 2020-2021 годах Беларуси кредита в 1 миллиард долларов. Об этом
Кредит Беларуси будет предоставляться несколькими траншами.
Фото ТАСС
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Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении в 2020-2021 годах Беларуси кредита в 1 миллиард долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
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